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Troy OL commit Kage Payne looking hard at NC State
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
Kings Mill (Ohio) Kings High senior offensive lineman
Kage Payne verbally committed to Troy on Aug. 2, but then NC State came along.
The Wolfpack offered Payne on Aug. 8, and caps a multi-year effort in earning the offer. Payne’s father,
B.J. Payne is the prep coach at Hilton Head (S.C.) Island, and grew up in Wilmington, N.C. Kage Payne lived in Bluffton, S.C. from the time he was in the third grade until the sixth grade.
NC State offered Kings Mill (Ohio) Kings High senior offensive lineman Kage Payne on Aug. 8.
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