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Wolfpack newsstand — April 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Soph Jordan Young, family come away impressed with NC State

The Wolfpack Central — Spring practices have allowed NC State to build depth

The Wolfpack Central — Video: NC State's Dave Doeren breaks down squad

The Wolfpack Central — Rodney Monroe: Center Micah Handlogten has blown up

The Wolfpack Central — Sophomore QB Zachary Lawrence poised to break out

Raleigh News & Observer —NC State football spring game a showcase for new quarterback, offensive coaches

GoPack.com — Trea and Kristen Turner Pledge $1 Million Gift to Baseball Project, Gymnastics

GoPack.com — Wolfpack Finishes Ninth in Winter Directors’ Cup Standings

GoPack.com — Schedule Update: #Pack9 Will Now Play Saturday, Sunday Doubleheader at Wake Forest

Technician — NC State men’s basketball loses its core, facing aggressive rebuild

Technician — NC State softball falls in first game of Syracuse weekend series

Technician — NC State women’s golf closes out regular season at home

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