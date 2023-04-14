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Wolfpack newsstand — April 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board, version VI

The Wolfpack Central — Junior guard Austin Swartz taking hard look at NC State

The Wolfpack Central — Junior DE Xavier Gilliam comes away impressed with NC State

Charlotte Observer — Captain, coach and philanthropist: Why NC State LB Isaiah Moore is ready for the NFL

Technician — Analyzing the starting pitchers for NC State baseball

Technician — MLB Pack Pros: Carlos Rodón aims to help end the Yankees’ title drought

GoPack.com — #Pack9 Hosts Florida State This Weekend

GoPack.com — Two from Pack Football Named to Hampshire Honor Society

GoPack.com — Pack Heads To Gainesville For Tom Jones Memorial Invite

GoPack.com — Bernardino Named 2023 Inductee to ACSA Hall of Fame

GoPack.com — Pack in Eighth Place After Two Rounds of 2023 ACC Championship

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