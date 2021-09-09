 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 9
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The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 9

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

While all eyes in Wolfpack nation will be at Mississippi State Saturday for the Pack's football game against the Bulldogs from the SEC, the men's basketball and baseball teams are starting to gear up for their upcoming seasons.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack basketball coach Kevin Keatts
NC State head coach Kevin Keatts is about to begin his fifth season leading the Wolfpack. (Ethan Hyman/News & Observer)

Tweets Of The Day 

While the basketball team had its first practice and start preparations for the 2021-22 hoops season, head coach Kevin Keatts continues to be active on the recruiting trail.

He is set to make an in-home visit with three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian School, and a new name has surfaced on the board. NC State made the top 10 for four-star, Rivals100 wing Rylan Griffen from Richardson (Tex.) High.

Meanwhile, the #Pack9 is back on the field for its first fall practice, and it welcomes a highly touted group of newcomers than ranks among the best in the country, per Baseball America.

Yet at least member of the College World Series team is off to a hot start in the minors after being drafted.

Headlines

• The Wolfpacker — Scouting NC State commit Isaiah Crowell in action

• The Wolfpacker — Beyond the NC State-South Florida box score

• The Wolfpacker — Scouting Mississippi State

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State vs. Miss. State football preview

• The Wolfpacker — NC State football commitments in action – Week 3

• Raleigh News & Observer — Are fans safe from COVID at college football games, concerts and festivals?

• Fayetteville Observer — NC State’s Travali Price: How his chosen family helped him flourish

• Fayetteville Observer — Former NC State QB Bailey Hockman shines in debut with MTSU

• Technician — New-look Wolfpack men’s soccer is a force to be reckoned with

• Technician — Men’s golf looks to build on historic season

• GoPack.com — Wolfpack set for pair of neutral-site matchups with Oklahoma, No. 11 Penn State

• GoPack.com — Six from Wolfpack Wrestling Club to compete at U.S. World Team Trials

Video Of The Day

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