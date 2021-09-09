The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 9

While all eyes in Wolfpack nation will be at Mississippi State Saturday for the Pack's football game against the Bulldogs from the SEC, the men's basketball and baseball teams are starting to gear up for their upcoming seasons.
Let's get to the daily newsstand.
NC State head coach Kevin Keatts is about to begin his fifth season leading the Wolfpack. (Ethan Hyman/News & Observer)
Tweets Of The Day
While the basketball team had its first practice and start preparations for the 2021-22 hoops season, head coach
Kevin Keatts continues to be active on the recruiting trail.
He is set to make an in-home visit with three-star forward
De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian School, and a new name has surfaced on the board. NC State made the top 10 for four-star, Rivals100 wing Rylan Griffen from Richardson (Tex.) High.
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Meanwhile, the #Pack9 is back on the field for its first fall practice, and it welcomes a highly touted group of newcomers than ranks among the best in the country, per Baseball America.
Yet at least member of the College World Series team is off to a hot start in the minors after being drafted.
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