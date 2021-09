The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 9

While all eyes in Wolfpack nation will be at Mississippi State Saturday for the Pack's football game against the Bulldogs from the SEC, the men's basketball and baseball teams are starting to gear up for their upcoming seasons. Let's get to the daily newsstand.

NC State head coach Kevin Keatts is about to begin his fifth season leading the Wolfpack. (Ethan Hyman/News & Observer)

While the basketball team had its first practice and start preparations for the 2021-22 hoops season, head coach Kevin Keatts continues to be active on the recruiting trail. He is set to make an in-home visit with three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian School, and a new name has surfaced on the board. NC State made the top 10 for four-star, Rivals100 wing Rylan Griffen from Richardson (Tex.) High.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OQyBTdGF0ZeKAmXMgS2V2aW4gS2VhdHRzIGFuZCB0aGUgcmVzdCBv ZiBoaXMgc3RhZmYgd2lsbCBiZSBpbiB0b21vcnJvdyBtb3JuaW5nIGZvciBU b3AtNjAgc2VuaW9yIGFuZCBwcmlvcml0eSBEZeKAmUFudGUgR3JlZW4sIGhl IHRvbGQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zdG9ja3Jpc2Vy cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3RvY2tyaXNlcnM8L2E+LiBXb2xm cGFjayBhcmUgc3F1YXJlbHkgaW4gdGhlIG1peCB3aXRoIHRoZSBsb2NhbCBw cm9kdWN0LCB3aG8gdmlzaXRzIEZsb3JpZGEgU3RhdGUgbGF0ZXIgdGhpcyBt b250aC48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWtlIChAamFrZXdlaW5nYXJ0ZW4pIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamFrZXdlaW5nYXJ0ZW4vc3RhdHVz LzE0MzU2MDQyMDQyNzAzMjk4NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2Vw dGVtYmVyIDgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+4o+zIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WQ0VCQ0FzbklVIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vVkNFQkNBc25JVTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBSeWxh biBHcmlmZmVuIChAR3JpZmZlblJ5bGFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL0dyaWZmZW5SeWxhbi9zdGF0dXMvMTQzNTcwMzAzMzk3NTkz NDk3Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOCwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BbGwgYnVzaW5lc3Mgb24gcGhvdG8gZGF5IPCfmKTinYTvuI/wn5O4 IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9nUm1VT2s5QU9TIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vZ1JtVU9rOUFPUzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBNZW4m IzM5O3MgQmJhbGwgKEBQYWNrTWVuc0JiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tNZW5zQmJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzU3MjkzMTMx Nzc5OTczMTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDgsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QaG90byBkYXkgaXMgaGVyZSDwn5iBIEZyZXNoIGZsaWNrcyBjb21p bmcgc29vbiDwn5GA8J+TuCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUFVrbmhs RjNzSCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BVa25obEYzc0g8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTkMgU3RhdGUgTWVuJiMzOTtzIEJiYWxsIChAUGFja01lbnNCYmFsbCkg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrTWVuc0JiYWxsL3N0 YXR1cy8xNDM1NjAxMTM0ODk1MzcwMjQ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0 cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+ Cgo=

Meanwhile, the #Pack9 is back on the field for its first fall practice, and it welcomes a highly touted group of newcomers than ranks among the best in the country, per Baseball America. Yet at least member of the College World Series team is off to a hot start in the minors after being drafted.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCB0ZWFtIHByYWN0aWNlIGlzIGEgR08uIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9yblhOa0tLbDdoIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcm5YTmtL S2w3aDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyAjUGFjazkg4pq+77iPIChATkNTdGF0ZUJh c2ViYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVC YXNlYmFsbC9zdGF0dXMvMTQzNTY3ODMxODAxNjMxOTQ4OD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Tb21lIG1ham9yIHRhbGVudCBpbiBSYWxlaWdoIHJpZ2h0IG5vdywg YXMgb3VyIDIwMjEgcmVjcnVpdGluZyBjbGFzcyBjaGVja3MgaW4gYXQgTm8u IDHig6Mx4oOjISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcFlGeGFhRmJHcCI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL3BZRnhhYUZiR3A8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgI1BhY2s5 IOKavu+4jyAoQE5DU3RhdGVCYXNlYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE0MzU2MTQ3Mzcw NDQyMzQyNDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDgsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVGln ZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGlnZXJz PC9hPiAyMDIxIDZ0aC1yb3VuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvTUxCRHJhZnQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPiNNTEJEcmFmdDwvYT4gcGljayBBdXN0aW4gTXVyciBoaXRz 4oCmZXZlcnl0aGluZy4gPGJyPjxicj5UaGUgMjIteWVhci1vbGQgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQ1N0YXRlQmFzZWJhbGw/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5DU3RhdGVCYXNlYmFsbDwvYT4gYWx1bSBoYXMg ZXh0ZW5kZWQgaGlzIGhpdCBzdHJlYWsgdG8gMTUgc3RyYWlnaHQgYW5kIDE4 IG9mIGhpcyBsYXN0IDE5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L2hhc2h0YWcvcGFjazk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPiNwYWNrOTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFbWlseSBXYWxkb24gKEBFbWls eUNXYWxkb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRW1pbHlD V2FsZG9uL3N0YXR1cy8xNDM1NzgzMTg5MjY0NDg2NDAwP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp dj4KPC9kaXY+Cgo=

