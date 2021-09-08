 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 8
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The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 8

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

As NC State prepares for Saturday's SEC showdown at Mississippi State, it continues to be recognized for its individual performances in a 45-0 win over South Florida.

There are also some recruiting developments worth following in today's daily newsstand.

Let's get to it.

NC State Wolfpack football running back Zonovan Knight
Zonovan Knight's big performance vs. USF continues to be recongized. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Tweets Of The Day 

NC State's running backs duo of junior Ricky Person Jr. and sophomore Zonovan "Bam" Knight continue to be recognized after both rushed for over 100 yards in the win over South Florida.

Plus, sophomore left tackle Ikem Ekwonu's pancake-blocking ways was also honored.

In recruiting, four-star QB commit MJ Morris from Carrollton (Ga.) High was honored for his performance this past Friday, while in women's basketball recruiting four-star guard Indya Nivar from Apex (N.C.) Friendship has the Wolfpack in her top three.

In #PackPros news, former ACC Player of the Year T.J. Warren had a message for Indiana Pacers fans.

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football commitments in action — Week 3

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — Checking in on the opponent: Mississippi State seeking stronger start

• The Wolfpacker — WATCH: NC State starters Isaiah Moore, Dylan McMahon preview Saturday

• The Wolfpacker — History lesson: NC State football vs. Mississippi State

• The Wolfpacker — By the numbers: NC State production by class

• Raleigh News & Observer — More cowbell! Wolfpack prepare for tough road test

• Raleigh News & Observer — Do you think NC State can beat a SEC team on the road?

• Fayetteville Observer — Latest line: Odds for NC State vs. Mississippi State

• Fayetteville Observer — ‘I love the fight’: Cyrus Fagan is ready to be a star at NC State

• Fayetteville Observer — How to watch NC State football at Mississippi State on TV, stream

• Technician — Wolfpack defense earns high marks in shutout win over USF

• Technician — Wolfpack offense earns straight As in high-scoring season opener

• Technician — USF takeaways: Defense thriving, pass game still coming along

• Technician — Women’s golf has big shoes to fill for fall season

• Technician — Mississippi State road trip allows NC State football to test itself against the SEC

• GoPack.com — #Packmentality Pop-Ins Podcast: Ep. 82 – The Pack is back on campus

• GoPack.com — Pack’s Ekwonu named ACC Offensive Lineman of the Week

• GoPack.com — Knight named to Paul Hornung honor roll

• GoPack.com — Six Wolfpack women’s tennis players featured in preseason national rankings

Video Of The Day

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