The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 8

As NC State prepares for Saturday's SEC showdown at Mississippi State, it continues to be recognized for its individual performances in a 45-0 win over South Florida.
There are also some recruiting developments worth following in today's daily newsstand.
Let's get to it.
Zonovan Knight's big performance vs. USF continues to be recongized. (Ken Martin/The Wolfpacker)
Tweets Of The Day
NC State's running backs duo of junior
Ricky Person Jr. and sophomore Zonovan "Bam" Knight continue to be recognized after both rushed for over 100 yards in the win over South Florida.
Plus, sophomore left tackle
Ikem Ekwonu's pancake-blocking ways was also honored.
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In recruiting, four-star QB commit MJ Morris from Carrollton (Ga.) High was honored for his performance this past Friday, while in women's basketball recruiting four-star guard
Indya Nivar from Apex (N.C.) Friendship has the Wolfpack in her top three.
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In #PackPros news, former ACC Player of the Year
T.J. Warren had a message for Indiana Pacers fans.
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