The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting updates in football and hoops

A few new offers have gone out to some impressive underclassmen in football, and a five-star target in basketball has the Wolfpack among his list of favorites.
Let's get to the daily newsstand.
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Three new offers to underclassmen have gone out recently:
• Three-star class of 2023 tight end Andrew Rappleyea from Milton (Mass.) Academy. He's approaching 20 Power Five offers now.
• Four-star class of 2024 linebacker Adarius Hayes from Largo (Fla.) High, who has built up an early who's who offer list.
• And class of 2025 linebacker Zayden Walker from Ellaville (Ga.) Schley County High, who also reports Georgia and LSU offers despite being just a freshman in high school.
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In basketball recruiting, NC State makes the top favorites list for five-star guard London Johnson, a class of 2023 product from Norcross (Ga.) High.
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ESPN's David Hale also presented a stat that makes a case that NC State redshirt sophomore quarterback Devin Leary is underrated.
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