 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 28
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The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting updates in football and hoops

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

A few new offers have gone out to some impressive underclassmen in football, and a five-star target in basketball has the Wolfpack among his list of favorites.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack football basketball recruiting London Johnson
Five-star guard London Johnson recently visited NC State. (Rivals.com)

Tweets Of The Day 

Three new offers to underclassmen have gone out recently:

• Three-star class of 2023 tight end Andrew Rappleyea from Milton (Mass.) Academy. He's approaching 20 Power Five offers now.

• Four-star class of 2024 linebacker Adarius Hayes from Largo (Fla.) High, who has built up an early who's who offer list.

• And class of 2025 linebacker Zayden Walker from Ellaville (Ga.) Schley County High, who also reports Georgia and LSU offers despite being just a freshman in high school.

In basketball recruiting, NC State makes the top favorites list for five-star guard London Johnson, a class of 2023 product from Norcross (Ga.) High.

ESPN's David Hale also presented a stat that makes a case that NC State redshirt sophomore quarterback Devin Leary is underrated.

Headlines

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State vs. Louisville football preview

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — WATCH: NC State defenders Vi Jones and Devan Boykin PCs

• The Wolfpacker — Scouting Louisville

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack football commitments in action — Week 10

• Raleigh News & Observer — Can NC State bounce back in their game against Louisville?

• Raleigh News & Observer — How much depth does NC State have left? Understanding the Wolfpack’s injury situation

• Fayetteville Observer — Know your enemy: Scouting NC State football’s Week 9 opponent, Louisville

• Technician — Pack women’s basketball season predictions from Technician Editors

• Technician — Pack men’s basketball season predictions from Technician Editors

• Technician — Pack football returns home for Halloween-weekend matchup with Louisville

• GoPack.com — NC State proudly announces launch of Wolfpack Women Initiative

• GoPack.com — Cross country to open postseason at ACC Championships

• GoPack.com — Women’s soccer closes out regular season at Pittsburgh Thursday

Video Of The Day

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