The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting updates in football and hoops

A few new offers have gone out to some impressive underclassmen in football, and a five-star target in basketball has the Wolfpack among his list of favorites. Let's get to the daily newsstand.

Five-star guard London Johnson recently visited NC State. (Rivals.com)

Tweets Of The Day

Three new offers to underclassmen have gone out recently: • Three-star class of 2023 tight end Andrew Rappleyea from Milton (Mass.) Academy. He's approaching 20 Power Five offers now. • Four-star class of 2024 linebacker Adarius Hayes from Largo (Fla.) High, who has built up an early who's who offer list. • And class of 2025 linebacker Zayden Walker from Ellaville (Ga.) Schley County High, who also reports Georgia and LSU offers despite being just a freshman in high school.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BZnRlciBhIGdyZWF0IHRhbGsgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9hPiBJ4oCZbSBibGVzc2VkIHRvIGhhdmUgcmVj ZWl2ZWQgbXkgMjB0aCBvZmZlciBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRl ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoa2Vldmlucz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hrZWV2aW5zPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL0JyaWFuRG9objI0Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQnJpYW5Eb2huMjQ3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL01BX0ZiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNQV9GYmFsbDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2N0aXFOaWZ4WTAiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9jdGlxTmlmeFkwPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFuZHJldyBSYXBw bGV5ZWEgKEBhbmRyZXdyYXBwbGV5ZWEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vYW5kcmV3cmFwcGxleWVhL3N0YXR1cy8xNDUzNDg2MjUzOTM3 MjQyMTE4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjcsIDIwMjE8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIEFtIHRydWx5IGhvbm9yZWQgYW5kIGJsZXNzZWQgdG8gcmVjZWl2 ZSBhbiBvZmZlciBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNp dHnigLzvuI/wn5SlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9MYXJn b0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMYXJnb0Zvb3RiYWxs PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3VzdGluU2hlbHRv bj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdXN0aW5TaGVsdG9uPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvVHJ1c3RUaGVQcm9j ZXNzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVHJ1c3RU aGVQcm9jZXNzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZEtJWjZoYUx1 TiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2RLSVo2aGFMdU48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg QWRhcml1c2hheWVzMjQgKEBhZGFyaXVzaGF5ZXMyNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZGFyaXVzaGF5ZXMyNC9zdGF0dXMvMTQ1MzEz ODM4MzQxNzUxMTk0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI2 LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW5kIOKtle+4j2ZmZXIgZnJvbSB0 aGUgV29sZnBhY2vigLzvuI/wn5C6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQWxmb3JkQ29hY2g/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFsZm9y ZENvYWNoPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NjaGxl eVJlY3J1aXRzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTY2hsZXlSZWNydWl0 czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1hVcGlrVlBxRlQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9YVXBpa1ZQcUZUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFpheWRlbiBXYWxrZXIgKEBa YXlkZW5XYWxrZXIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1ph eWRlbldhbGtlcjMvc3RhdHVzLzE0NTM0MzQzODcxNzc5NTEyMzM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAyNywgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

In basketball recruiting, NC State makes the top favorites list for five-star guard London Johnson, a class of 2023 product from Norcross (Ga.) High.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5WaW5jaXQgUXVpIFNlIFZpbmNpdCB+IOKAnEhlIGNvbnF1ZXJzIC0g d2hvIGNvbnF1ZXJzIGhpbXNlbGYu4oCdIFRvcPCflJ8g8J+UnCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05vcmNyb3NzSG9vcHM/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QE5vcmNyb3NzSG9vcHM8L2E+IHwgIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZ2FtZWVsaXRlYXRsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBnYW1lZWxpdGVhdGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by80VFAwOGZGTGRMIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNFRQMDhmRkxkTDwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBMb25kb24gSm9obnNvbiDigKAgKEBsb25kb25lam9obnNv bikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9sb25kb25lam9obnNv bi9zdGF0dXMvMTQ1MzQ0MjYwMDI4ODAxMDI0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

ESPN's David Hale also presented a stat that makes a case that NC State redshirt sophomore quarterback Devin Leary is underrated.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Pbmx5IDUgRkJTIFFCcyBhcmUgYXZlcmFnaW5nIDI1MCBwYXNzIHlh cmRzL2dhbWUgd2l0aCBhdCBsZWFzdCAxNyBwYXNzaW5nIFREcyBhbmQgYXQg bW9zdCAzIElOVHMuPGJyPjxicj5IZXJlIHRoZXkgYXJlIHdpdGggY3VycmVu dCBIZWlzbWFuIG9kZHM6PGJyPjxicj5CcnljZSBZb3VuZyAoKzE4NSk8YnI+ Q0ogU3Ryb3VkICgrNTAwKTxicj5LZW5ueSBQaWNrZXR0ICgrMTAwMCk8YnI+ U2FtIEhhcnRtYW4gKCs1MDAwKTxicj5EZXZpbiBMZWFyeSAob2ZmIHRoZSBi b2FyZCk8L3A+Jm1kYXNoOyDwn5Kr8J+FsO+4j+KZiO+4j/CfhpQgKEBBRGF2 aWRIYWxlSm9pbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQURh dmlkSGFsZUpvaW50L3N0YXR1cy8xNDUzMzc5OTA1MjI0Mzg4NjE3P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjcsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Headlines

Video Of The Day