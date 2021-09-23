 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 23
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The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting trail is busy

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

On Wednesday afternoon, NC State basketball landed four-star, top-100 center Shawn Phillips from Dream City Christian in Glendale, Ariz.

Four-star guard Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic will announce his choice at 3 p.m. Thursday afternoon. Skillings officially visited NC State over the weekend, but the FutureCast projections have been coming in for Cincinnati.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

Obviously the big news Wednesday was the commitment of Phillips.

In football recruiting, NC State extended an offer into the 2023 class to three-star Shamurad Umarov, a former teammate of Pack freshman quarterback Aaron McLaughling at Denmark High in Alpharetta, Ga.

NC State's #Pack9 recruiting class of 2021 continues to be well-received.

And finally in Pack Pros, former NC State quarterback Jacoby Brissett will start for his third different team.

Headlines

• The Wolfpacker — Breaking down NC State basketball’s projected 2022-23 roster

• The Wolfpacker — Analyst sees great potential in NC State commit Shawn Phillips Jr.

• The Wolfpacker — Four-star center Shawn Phillips. Jr. commits to NC State

• The Wolfpacker — Beyond the NC State-Furman box score

• The Wolfpacker — WATCH: NC State defenders Isaiah Moore, Daniel Joseph discuss Clemson

• The Wolfpacker — Scouting Clemson

• The Wolfpacker — NC State football commitments in action — Week 5

• Raleigh News & Observer — Can NC State football pull off the upset against Clemson

• Raleigh News & Observer — If NC State is every going to beat Clemson, now’s the time. The season is riding on it.

• Raleigh News & Observer — The key to neutralizing Clemson’s d-line rest on this NC State player

• Fayetteville Observer — Know your enemy: Scouting NC State’s Week 4 opponent, No. 9 Clemson

• Fayetteville Observer — Clemson game could offer signature moment for NC State’s Devin Leary

• Technician — NC State football’s linebacker corps exudes ‘Bend, don’t break’ mentality

• Technician — NFL Pack Pros: Wilson stands out, Cole dominates in Week 2

• GoPack.com — Wolfpack returns home to face No. 16 Clemson Thursday night

• GoPack.com — Wolfpack alum Andy Andrews elected to Southern Tennis Hall of Fame

Video Of The Day

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