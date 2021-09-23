The Wolfpacker daily newsstand: Recruiting trail is busy

On Wednesday afternoon, NC State basketball landed four-star, top-100 center
Shawn Phillips from Dream City Christian in Glendale, Ariz.
Four-star guard Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic will announce his choice at 3 p.m. Thursday afternoon. Skillings officially visited NC State over the weekend, but the FutureCast projections have been coming in for Cincinnati.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Obviously the big news Wednesday was the commitment of Phillips.
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In football recruiting, NC State extended an offer into the 2023 class to three-star
Shamurad Umarov, a former teammate of Pack freshman quarterback Aaron McLaughling at Denmark High in Alpharetta, Ga.
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NC State's #Pack9 recruiting class of 2021 continues to be well-received.
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And finally in Pack Pros, former NC State quarterback
Jacoby Brissett will start for his third different team.
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