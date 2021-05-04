 The Wolfpacker daily newsstand: May 4
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The Wolfpacker daily newsstand: May 4

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, May 4.



NC State Wolfpack baseball Tyler McDonough
Tyler McDonough has helped lead Pack baseball's surge. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Receiver Mehki Wall wants to visit NC State

• The Wolfpacker — Pack Pros: Updated list of former NC State players in the NFL

• The Wolfpacker — NC State DE Daniel Joseph projected to be the No. 1 pick of CFL Draft

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: 2021 NFL Draft takeaways, Shakeel Moore transferring

• The Wolfpacker — What they’re saying about the Detroit Lions’ selection of Alim McNeill

• The Wolfpacker — Jaden Watkins has some familiarity with NC State

• Raleigh News & Observer — ACC commissioner Jim Phillips’ listening tour brings him to NC State

• Raleigh News & Observer — There’s a potential future No. 1 pick on the NC State defensive line. Who is it?

• Fayetteville Observer — 2022 four-star NC State football targets sets commitment date

• Technician — NC State track and field secures 13 podium finishes over four meets

• Technician — Commentary: Which NC State athletes would make the best hosts of Jeopardy?

• Technician — NC State baseball to host Elon in midweek matchup

• GoPack.com — Wolfpack women’s tennis earns fifth-straight NCAA Championships bid, selected as host site for first and second rounds

• GoPack.com — No. 25 NC State earns third-straight NCAA Championship berth

• GoPack.com — Tyler McDonough earns Collegiate Baseball National Player of the Week honors

• GoPack.com — Track & Field posts multiple top-10 program marks at Duke Twilight

Tweets Of The Day 

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