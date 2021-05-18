 The Wolfpacker daily newsstand: May 18
News More News
{{ timeAgo('2021-05-18 07:52:26 -0500') }} football Edit

The Wolfpacker daily newsstand: May 18

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, May 18.



NC State Wolfpack basketball guard Shakeel Moore
Former Pack guard Shakeel Moore is transferring to Mississippi State. (Ethan Hyman/News & Observer)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack basketball coach of 2022 updated hot board

• The Wolfpacker — NC State football 2021 schedule countdown: No. 8, Florida State

• The Wolfpacker — Pack Pros: End of NBA regular season

• The Wolfapcker — NC State basketball 2021-22 season opener revealed

• The Wolfpacker — Four-star quarterback MJ Morris details the latest in his recruitment

• Raleigh News & Observer — Former NC State guard Shakeel Moore picks new school. Find out where

• GoPack.com — No. 6 NC State women’s tennis ready for historic quarterfinal matchup with No. 3 Georgia

• GoPack.com — Pack tied for lead after day one of NCAA Kingston Springs Regional

• GoPack.com — Jonny Butler named ACC Player of the Week

• GoPack.com — @PackWrestle recruiting class once again ranked in top-five

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

——

• Talk about it inside The Wolves' Den

Subscribe to our podcast on iTunes

• Learn more about our print and digital publication, The Wolfpacker

• Follow us on Twitter: @TheWolfpacker

• Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}