 The Wolfpacker daily newsstand: June 30
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The Wolfpacker daily newsstand: June 30

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Wednesday, June 30.



NC State Wolfpack basketball recruiting Christian Watson
NC State offered class of 2022 wing Christian Watson.

Headlines

• The Wolfpacker — Looking ahead: NC State Wolfpack baseball lineup

• The Wolfpacker — Sporting News ranks Dave Doeren third among ACC head coaches

• The Wolfpacker — Three NC State baseball players earn All-American honors from D1 Baseball

• The Wolfpacker — Looking ahead: NC State Wolfpack baseball pitching

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Defensive lineman Brandon Cleveland

• Raleigh News & Observer — What do the NCAA’s name, images and likness rules mean for NC State, UNC and Duke?

• Raleigh News & Observer — With NCAA set to allow athlete endorsement deals, Republican plans to push for NC law

• Raleigh News & Observer — NC is so far behind on NIL reform, it may end up in front with NCAA bare-bones rules

• Raleigh News & Observer — From Ed O’Bannon to a pared-down NCAA proposal: A timeline of name, image and likeness

• GoPack.com — #Pack9 trio earns All-America honors from D1 Baseball

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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