 The Wolfpacker daily newsstand: June 28
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The Wolfpacker daily newsstand: June 28

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Monday, June 28.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Head coach Elliott Avent and the Pack dealt with heartbreak over the weekend. (Ken Martin/The Wolfpacker)

Headlines

• The Wolfpacker — Wolfpacker Podcast: NC State disqualified from College World Series

• The Wolfpacker — Saturday night was an airing of grievances for NC State fans, Elliott Avent

• The Wolfpacker — NC State fans welcome the Wolfpack back home from Omaha

• The Wolfpacker — Reaction to NC State’s College World Series run being ended

• Raleigh News & Observer — NC State’s Elliott Avent: ‘This means as much to me as anything that has happened in my baseball career and my baseball life’

• Raleigh News & Observer — Positive COVID-19 tests knocked NC State baseball out of the CWS. What about Vanderbilt?

• Technician — MLB Pack Pros: Turner turning on the afterburners on the basepaths

• Technician — Commentary This year of NC State one of the best of all time

• Technician — Pack Look Back: TBT’s Team Wolf Blood

• GoPack.com — Shanklin posts 13th-place finish in USATF Olympic Trials 5000M final

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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