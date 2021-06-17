 The Wolfpacker daily newsstand: June 17
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The Wolfpacker daily newsstand: June 17

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Thursday, June 17.



NC State Wolfpack football linebacker Payton Wilson
Payton Wilson has high expectations for 2021. (ACC Football)

Headlines

• The Wolfpacker — NC State football commitment analysis: Linebacker Daejuan Thompson

• The Wolfpacker — National media cites two NC State players as breakout candidates in 2021

• The Wolfpacker — Camp standout Bennett Galloway earns an offer from NC State

• The Wolfpacker — NC State’s family atmosphere prompted Jackson Vick to commit to the Pack

• The Wolfpacker — In-state defensive back Isaiah Crowell is nearing a decision

• Fayetteville Observer — NC State’s Corey Phillips had ‘incredible’ support from football staff during a family crisis

• GoPack.com — Butler, McDonough receive pair of postseason awards

• GoPack.com — Brown-Turner, Cunane, Konig shining bright at FIBA Women’s Americup

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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