 The Wolfpacker daily newsstand: June 15
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The Wolfpacker daily newsstand: June 15

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

Here are the various headlines and tweets for Tuesday, June 15.



NC State Wolfpack baseball coach Elliott Avent
Elliott Avent and the Pack will play game one against Arkansas tonight. (Ken Martin)

Headlines

• The Wolfpacker — The Wolfpacker Podcast: NC State is heading to Omaha with guest Andrew Sanders

• The Wolfpacker — Social media reaction: Jackson Vick commits to NC State

• The Wolfpacker — In-state playmaker Jackson Vick commits to NC State Wolfpack football

• The Wolfpacker — Column: NC State’s run to Omaha exudes spirit of Jim Valvano and Kay Yow

• The Wolfpacker — NC State Wolfpack baseball beat Arkansas at its game

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Arkansas

• Raleigh News & Observer — NC State coach Elliott Avent overcame a lot to lead the Pack to the College World Series

• GoPack.com — Episode 2: #PackPros Film Room

• GoPack.com — Rogers earns ITA Carolina Region Most Improved Senior Award

Tweets Of The Day 

Video Of The Day

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