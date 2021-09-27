The Wolfpacker daily newsstand: Clemson win fallout

As you can imagine, the reactions to the win over Clemson, ending NC State's eight-game losing streak to the Tigers, dominates the headlines and social media.
It's safe to say that the performances of players like redshirt sophomore quarterback
Devin Leary and sophomore left tackle Ikem Ekwonu have been recognized following the Wolfpack's 27-21 double overtime thriller.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
More reaction to the Pack's big win.
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While most of the attention is focused on the current, but the future is also bright. Rivals.com's
Ryan Wright had a clip of four-star defensive line commit Brandon Cleveland from Tampa (Fla.) Carrollwood Day making an athletic play in his most recent game.
Also, three-stars linebacker
Daejuan Thompson from Whiteville (N.C.) High, running back Michael Allen from Greenville (N.C.) Rose High and athlete Jackson Vick from Bailey (N.C.) Southern Nash High.
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