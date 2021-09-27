 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 27
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The Wolfpacker daily newsstand: Clemson win fallout

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

As you can imagine, the reactions to the win over Clemson, ending NC State's eight-game losing streak to the Tigers, dominates the headlines and social media.

It's safe to say that the performances of players like redshirt sophomore quarterback Devin Leary and sophomore left tackle Ikem Ekwonu have been recognized following the Wolfpack's 27-21 double overtime thriller.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

More reaction to the Pack's big win.

While most of the attention is focused on the current, but the future is also bright. Rivals.com's Ryan Wright had a clip of four-star defensive line commit Brandon Cleveland from Tampa (Fla.) Carrollwood Day making an athletic play in his most recent game.

Also, three-stars linebacker Daejuan Thompson from Whiteville (N.C.) High, running back Michael Allen from Greenville (N.C.) Rose High and athlete Jackson Vick from Bailey (N.C.) Southern Nash High.

Headlines

• The Wolfpacker — Recruits react to NC State’s win over Clemson

• The Wolfpacker — Photo gallery: Recruits at NC State-Clemson game

• The Wolfpacker — Photo gallery: NC State upsets Clemson

• The Wolfpacker — NC State enters the Associated Press Top 25

• The Wolfpacker — Postgame reflections podcast: NC State 27, Clemson (2OT)

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Clemson

• The Wolfpacker — Social media reaction: NC State knocks off Clemson

• Raleigh News & Observer — Beating Clemson was the biggest win of Dave Doeren’s career at NC State. So now what?

• Raleigh News & Observer — Tar Heels out, welcome back for Wolfpack, in my Week 4 Top 25 AP ballot

• Raleigh News & Observer — Another NC State defensive starter done for the season

• Technician — Clemson takeaways: Durden, Leary, Moore have standout performances

• Technician — NBA Pack Pros: Smith takes non-guaranteed deal, Yurtseven emerges for Heat

• Technician — Pack offense receives stellar grades after upset win against Clemson

• Technician — Wolfpack defense passes with flying colors after big upset win

• Technician — Wolfpack volleyball shutout by No. 4 Pitt

• Technician — Women’s soccer suffers another heartbreaking one-goal loss to No. 5 Virginia

• GoPack.com — How ‘bout that Wolfpack!

• GoPack.com — Leary named Walter Camp FBS Player of the Week

• GoPack.com — Oh, what a night

Video Of The Day

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