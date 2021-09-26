Social media reaction: NC State knocks off Clemson
Here is a long list of reactions from former players, coaches, media and recruits to NC State's 27-21 double-overtime win over No. 9 Clemson Saturday afternoon at Carter-Finley Stadium in Raleigh.
Former Players
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Recruits
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