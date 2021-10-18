 The Wolfpacker daily newsstand: Oct. 16
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The Wolfpacker daily newsstand: BC win fallout

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

NC State is receiving a lot of love after it's 33-7 win at Boston College on Saturday.

Let's get to the daily newsstand.

Tweets Of The Day 

Here are some tweets related to the fallout from the Wolfpack's win over Boston College.

In women's basketball recruiting, the Wolfpack hosted an official visitor over the weekend: class of 2023 guard Olivia McGhee from Mineral (Va.) Louisa County High.

And men's golf continues its incredible rise.

Headlines

• The Wolfpacker — Monday morning quarterbacking: NC State 33, Boston College 7

• The Wolfpacker — Postgame reflections podcast: NC State 33, Boston College 7

• The Wolfpacker — NC State climbs into top 20 of both polls

• The Wolfpacker — What they’re saying about NC State’s win over Boston College

• Raleigh News & Observer — ‘We want more’: How the NC State women plan to approach a new basketball season

• Technician — BC takeaways: Receivers making plays, defense shining

• Technician — 2021-22 ACC award predictions: Manny Bates, Jericole Hellems vying for spots

• Technician — Women’s golf shoots season low in Chapel Hill

• Technician — NC State rifle falls to No. 2 West Virginia in first match of season

• Technician — Wolfpack men’s golf wins at home for second victory of fall schedule

• Technician — Pack volleyball extends win streak to four with win over Boston College

• GoPack.com — Pack wins Wolfpack Intercollegiate

• GoPack.com — Second half Wolfpack gets knockout punch

• GoPack.com — Women’s soccer shuts out No. 3 North Carolina, 1-0

Video Of The Day

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