The Wolfpacker daily newsstand: BC win fallout

NC State is receiving a lot of love after it's 33-7 win at Boston College on Saturday.
Let's get to the daily newsstand.
Tweets Of The Day
Here are some tweets related to the fallout from the Wolfpack's win over Boston College.
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In women's basketball recruiting, the Wolfpack hosted an official visitor over the weekend: class of 2023 guard Olivia McGhee from Mineral (Va.) Louisa County High.
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And men's golf continues its incredible rise.
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