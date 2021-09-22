 The Wolfpacker daily newsstand: Sept. 22
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The Wolfpacker daily newsstand: Basketball recruiting heats up

Matt Carter • TheWolfpacker
Editor
@TheWolfpacker

On Wednesday afternoon around 5 p.m., NC State basketball will learn if it lands four-star, top-100 center Shawn Phillips from Dream City Christian in Glendale, Ariz. The Wolfpacker posted an update on Phillips and other basketball recruiting targets for subscribers on the premium State of Basketball message board.

Let's get to the daily newsstand.

NC State Wolfpack basketball recruiting Daniel Skillings
Four-star guard Daniel Skillings hosted college coaches in his gym Tuesday. (Nick Lucero/Rivals.com)

Tweets Of The Day 

NC State will hear today from Phillips, and it also continues its pursuit of four-star guard Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic and three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian.

In football news, add four-star linebacker commit Torren Wright from Kannapolis (N.C.) A.L. Brown to the list of recruits coming to NC State's game Saturday against Clemson.

Meanwhile, redshirt sophomore linebacker Payton Wilson is on the path to recovery.

And a couple of unique stories for Pack football and Carter-Finley Stadium.

Headlines

• The Wolfpacker — NC. State football commitments in action: Week 5

• The Wolfpacker — Dave Doeren radio show recap

• The Wolfpacker — Checking in on the opponent: Clemson seeking breakout on offense

The Wolfpacker — WATCH: NC State playmakers Ricky Person Jr., Porter Rooks discuss Clemson

• The Wolfpacker — The Wolfpacker 3-2-1: Reflections from week three

• The Wolfpacker — Red Light Tracker: Meet NC State Wolfpack football’s class of 2022

• Raleigh News & Observer — Clemson’s coming to town to face the Wolfpack. Here’s an early look at the matchup.

• Fayetteville Observer — How to watch NC State football vs. No. 9 Clemson on TV, live stream

• Fayetteville Observer — Three things to know about NC State’s wide receiver Porter Rooks

• Technician — Jaylon Scott fills in big shoes at linebacker after Wilson’s season-ending injury

• Technician — Crunching numbers after the first three Wolfpack football games

• Technician — Wolfpack football looks for upset win over No. 9 Clemson at home

• GoPack.com — Tuohy named ACC Performer of the Week

• GoPack.com — Zimmer, Germany earn 2-1 win over Belgium in U19 UEFA Championship qualifier

Video Of The Day

Former NC State star Trea Turner continues to be the best at sliding home in MLB.

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