The Wolfpacker daily newsstand: Basketball recruiting heats up

On Wednesday afternoon around 5 p.m., NC State basketball will learn if it lands four-star, top-100 center Shawn Phillips from Dream City Christian in Glendale, Ariz. The Wolfpacker posted an update on Phillips and other basketball recruiting targets for subscribers on the premium State of Basketball message board. Let's get to the daily newsstand.

Four-star guard Daniel Skillings hosted college coaches in his gym Tuesday. (Nick Lucero/Rivals.com)

Tweets Of The Day

NC State will hear today from Phillips, and it also continues its pursuit of four-star guard Daniel Skillings from Philadelphia (Pa.) Roman Catholic and three-star forward De'Ante Green from Asheville (N.C.) Christian.

In football news, add four-star linebacker commit Torren Wright from Kannapolis (N.C.) A.L. Brown to the list of recruits coming to NC State's game Saturday against Clemson. Meanwhile, redshirt sophomore linebacker Payton Wilson is on the path to recovery.

And a couple of unique stories for Pack football and Carter-Finley Stadium.

Headlines

Video Of The Day

