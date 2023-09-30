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Wolfpack newsstand — Sept. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State has numerous areas to fix

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren disappointed in lack of execution

The Wolfpack Central — Video: NC State WR Terrell Timmons had lone big plays

The Wolfpack Central — Video: NC State OLB Payton Wilson leading teammates through tough times

The Wolfpack Central — Final: Louisville 13, NC State 10

The Wolfpack Central — Video: NC State legend Bill Cowher reminisces about his time with Wolfpack

The Wolfpack Central — The Wolfpack Central's 3-2-1: Louisville at NC State

The Wolfpack Central — The Run Down

CardinalSports.com — Louisville posts second half shutout, edges N.C. State 13-10

Louisville Courier-Journal — Brown: U of L's Cam Kelly gets redemption after last showing at NC State

Raleigh News & Observer —Be happy NC State bothered to show up, because that’s about all Wolfpack had to offer

Raleigh News & Observer —NC State football squanders lead, falls to Louisville. Three takeaways from Pack’s loss

Raleigh News & Observer —NC State football inducts ‘very humbled’ Bill Cowher into Wolfpack Ring of Honor

Raleigh News & Observer —Check out photos from NC State football vs. Louisville in Raleigh

Fayetteville Observer — Grading NC State football against Louisville

Fayetteville Observer — What Hall of Fame coach Bill Cowher said about NC State football

GoPack.com — NC State Comes Up Short Against Louisville

GoPack.com — NC State Sweeps Notre Dame in ACC Home Opener

GoPack.com — NC State takes on No. 15 Notre Dame in Sunday showcase

Technician — Offensive woes sink NC State football in 13-10 loss to Louisville

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