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Video: NC State coach Dave Doeren disappointed in lack of execution

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Dave Doeren knows it was a full-scale breakdown among several position groups that led to Louisville rallying for a 13-10 win over NC State on Friday.

NC State's offense didn't score a point after halftime and every possession seemed to be a constant struggle. Doeren will study the tape this weekend and expand during his Monday press conference, but he knows there are problems offensively that need to be fixed.

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