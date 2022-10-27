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Wolfpack newsstand — Oct. 27

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Analyst: Dennis Parker can be 'ferocious' on court

The Wolfpack Central — Coach: Dennis Parker is quality two-way performer

The Wolfpack Central — Dennis Parker discusses his commitment to NC State

The Wolfpack Central — Scouting videos: NC State senior commit Dennis Parker

The Wolfpack Central — Four-star Dennis Parker set to announce

The Wolfpack Central — Coach: NC State commit Cannon Lewis well-rounded performer

Raleigh News & Observer —NC State basketball picks up commitment from four-star wing Dennis Parker

GoPack.com — Volleyball to Host Clemson and No. 10 Georgia Tech

GoPack.com — NC State Concludes Regular Season at Syracuse

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