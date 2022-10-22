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Wolfpack newsstand — Oct. 22

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting video: NC State commit Kyron Jones

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — No. 1-ranked sophomore David Sanders thriving

Greensboro News-Record — Quick Take: No. 1 Grimsley 27, No. 6 Page 22

Greensboro News-Record — Russell Wilson questionable for Broncos’ Week 7 game against Jets

GoPack.com — Pack Falls to UNC

GoPack.com — Pack Picks Up Wins Over Kentucky in 2022-23 Home Opener

GoPack.com — Wolfpack to Clash with #4 Syracuse on Senior Night

Technician — Wolfpack trumps Wildcats in first home swim & dive meet of season

Technician — NC State volleyball swept by UNC in front of big Reynolds crowd

Twitter posts of the day

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