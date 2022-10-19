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Wolfpack newsstand — Oct. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore wing Zacch Wiggins excited to visit NC State

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 6 in the NFL

The Wolfpack Central — Junior safety Brody Barnhardt eyes return trip to NC State

The Wolfpack Central — NC State commit Tamarcus Cooley enjoys heavy workload

Raleigh News & Observer —For NC State, it’s time to regroup, reset and refocus. Wolfpack has done it before.

Fayetteville Observer — 5 ACC teams ranked in AP Top 25 preseason women's basketball poll

Fayetteville Observer — NC State football QB Devin Leary has successful surgery, begins recovery

Fayetteville Observer — NC State football mailbag: Why the secrecy with Devin Leary's injury?

GoPack.com — Terquavion Smith Named to All-ACC Preseason First Team

GoPack.com — Christopher Dunn Named AP Midseason All-American

GoPack.com — Katelyn Tuohy named ACC Women's Performer of the Week

GoPack.com — NC State Women’s Basketball Opens 2022-23 Ranked 10th in AP Poll

GoPack.com — Hille's Late Game Heroics Lift Pack Past Tribe

Technician — NC State QB roulette: assessing options under center

Technician — NFL Pack Pros: Mixed results from Pack Pros ensue in week six of NFL season

Technician — NC State men's soccer defeats William & Mary 2-1 on late goal

Technician — NC State football’s offensive shortcomings ultimately fall on Tim Beck

Technician — Volleyball grinds through conference play, wins five of last eight ACC games

Technician — Pack women's golf finishes 11th at Ruth's Chris Tar Heel Invitational

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