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Wolfpack newsstand — Nov. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State nose tackle C.J. Clark to spend last year at new school

The Wolfpack Central — NC State quarterback MJ Morris departs program

The Wolfpack Central — NC State's scholarships by positions for 2024

The Wolfpack Central — Jakeen Harris becomes 11th player from NC State to leave program

The Wolfpack Central — NC State's Payton Wilson wins ACC DPOY

The Wolfpack Central — The review: NC State's takes advantage of UNC's unpreparedness

The Wolfpack Central — Tracking 2023 NC State football TV ratings

The Wolfpack Central — NC State loses reserve tight Cedric Seabrough

Raleigh News & Observer —NC State receives ACC Defensive Player, Rookie of the Year honors

Raleigh News & Observer —NC State women’s basketball stays perfect, hands Vanderbilt first loss of the season

Raleigh News & Observer —Poised with new opportunities, Payton Wilson leaving NC State with gratitude and growth

Charlotte Observer — NC State football transfer tracker: Will MJ Morris stay with Pack? Who’s in? Who’s out?

GoPack.com — NC State Improves to 8-0 with ACC/SEC Challenge Victory Over Vandy

GoPack.com — Wilson and Concepcion Take Home ACC Player of the Year Honors

GoPack.com — Need to Know for David Thompson Statue Unveiling on Wednesday, Dec. 6

Technician — NC State women’s basketball holds off late push to beat Vanderbilt in ACC/SEC Challenge

Technician — Offensive grades: NC State football vs. UNC-Chapel Hill

Technician — NC State men’s basketball shows both promise, downside in six games

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