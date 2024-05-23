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Wolfpack newsstand — May 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Sophomore RB Jaylen McGill nets early NC State offer

The Wolfpack Central — Junior 4-star RB Kentrell Rinehart sets commitment date

The Wolfpack Central — Video: Junior center Isaac Sowells Jr. at Rivals Camp

Raleigh News & Observer —NC State basketball star DJ Burns slimming down, preparing for 2024 NBA Draft

Raleigh News & Observer —ACC baseball tournament update: Duke win sets up Thursday showdown with NC State

Raleigh News & Observer —NC State baseball's offense shines at ACC Tournament, more takeaways

Technician — NC State baseball dominates Virginia Tech 19-9 in opening game of ACC Tournament

GoPack.com — #12 Wolfpack Routs Virginia Tech 19-9 in ACC Tournament Opener

GoPack.com — Branker Automatically Qualifies for Quarterfinals on Day One of East Regional

GoPack.com — Rajecki Advances to Quarterfinals of NCAA Individual Singles Championships

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