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Sophomore RB Jaylen McGill nets early NC State offer
Jacey Zembal
•
TheWolfpackCentral
Writer
CHARLOTTE — Colleges have been plenty impressed with sophomore running back
Jaylen McGill.
McGill was able to have an unofficial visit to NC State this spring and running backs coach Todd Goebbel offered him a scholarship May 14. Goebbel made sure to stop by Spartanburg (S.C.) Gettys D. Broome High this month.
NC State offered Spartanburg (S.C.) Gettys D. Broome High sophomore running back Jaylen McGill on May 14. (Nick Lucero/Rivals.com)
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