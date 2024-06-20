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Wolfpack newsstand — June 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Preview of loaded NCISAA live period event

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Outside linebacker Jaiden Braker

The Wolfpack Central — NC State official visit primer: Defensive back Jontae Gilbert

Fayetteville Observer — Would Duke be a target for SEC expansion? How about Virginia or NC State?

Winston-Salem Journal — Bill would require N.C. high schools to accept cash for tickets to sporting events as schools move to apps

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