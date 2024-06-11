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Wolfpack newsstand — June 11

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Tuesday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Senior TE Mike Tyler gets better understanding of NC State

The Wolfpack Central — Senior DE Mykah Newton gives high marks to NC State trip

The Wolfpack Central — Senior WR Jamar Browder brings great ball skills

Charlotte Observer — NC State headed to College World Series after win over Georgia in Athens Super Regional

Charlotte Observer — NC State Cardiac Pack basketball team, a March Madness icon, sues NCAA for NIL earnings

Charlotte Observer — Carlos Rodón reverses Kansas City fortune, Juan Soto gets a hit in return as Yankees beat Royals, 4-2

Fayetteville Observer — How NC State baseball is channeling Jimmy V all the way to College World Series

Fayetteville Observer — NC State to CWS: Reactions to Wolfpack advancing to College World Series

Fayetteville Observer — NC State baseball College World Series schedule, bracket, TV info

Fayetteville Observer — N.C. State ends Georgia baseball season to reach College World Series

Greensboro News-Record — It's an ACC-SEC showdown in the Men's College World Series

Technician — NC State beats Georgia 8-5 in Game 3 of Super Regional, punches ticket to Omaha for first time since 2021

GoPack.com — Omaha Bound! #Pack9 Punches Ticket to College World Series With 8-5 Win Over Georgia

GoPack.com — Wolfpack Past, Present, and Future Prepares for U.S. Olympic Trials

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