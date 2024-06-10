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Wolfpack newsstand — June 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Monday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State lands senior playmaker Jamar Browder

The Wolfpack Central — Senior CB Robert Jones III predicts big things for NC State

The Wolfpack Central — Senior CB Robert Jones III picks NC State

Charlotte Observer — Georgia baseball avenges embarrassing loss to NC State, evens NCAA Athens Super Regional

Fayetteville Observer — How to watch NC State baseball vs Georgia in Game 3

Fayetteville Observer — NC State vs Georgia prediction for NCAA baseball super regional Game 3

Fayetteville Observer — Georgia baseball turns tables on N.C. State to even Super Regional

Fayetteville Observer — Explaining why NC State baseball has four jerseys hanging in its dugout

Technician — NC State baseball fails to clinch World Series ticket, set for winner-take-all Game 3 against Georgia

GoPack.com — #Pack9 Drops Super Regional Contest at Georgia, Sets Up Winner-Take-All Matchup on Monday

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