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Wolfpack newsstand — Jan. 7

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — The Run Down — hoops version

The Wolfpack Central — The Run Down — football version

The Wolfpack Central — The review: NC State's offense ready for overhaul

The Wolfpack Central — Scouting Virginia Tech

Charlotte Observer — ‘He’s that good.’ North Meck’s Isaiah Evans, aka ‘Showtime Slim’ has 45 in Chambers win

Charlotte Observer — Providence Day’s Jadyn Davis named NC Gatorade HS football player of the year

Fayetteville Observer — NC State football 2023: Who is coming and going (so far) for Wolfpack

GoPack.com — Pack Travels to Virginia Tech for Saturday Night Showdown

GoPack.com — No. 6 NC State takes care of business, drops Binghamton, 36-3

GoPack.com — #10 Wolfpack Hosts Virginia Sunday Afternoon

Technician — NC State wrestling dominates Binghamton to start the new year

Twitter posts of the day

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