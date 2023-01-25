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Wolfpack newsstand — Jan. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior James Nesta could play football, baseball at NC State

The Wolfpack Central — Jarkel Joiner powers NC State past Notre Dame

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts to miss ND coach Mike Brey

The Wolfpack Central — Two-sport star Bodie Kahoun checks out NC State

The Wolfpack Central — Junior tackle Deryc Plazz has great visit to NC State

The Wolfpack Central — Junior Jake Guarnera meets new OL coach Garett Tujague

Raleigh News & Observer —NC State escapes Notre Dame in one of Mike Brey’s final trips to the ACC heartland

Raleigh News & Observer —NC State basketball gets lift in Terquavion Smith’s return, rallies to beat Notre Dame

GoPack.com — Wolfpack Legends Sadri and Lacey to be Inducted into NC Sports Hall of Fame

GoPack.com — Zoe Brooks Selected to Compete in 2023 McDonald's All-American Game

GoPack.com — Cameron Murray named ACC Indoor Track Performer of the Week

GoPack.com — Pack Gets Past Notre Dame, 85-82

Technician — COLUMN: NC State women’s basketball deserves more respect — and an apology

Technician — DJ Burns: NC State men's basketball's fun-loving, unstoppable big man

Technician — Smith returns, NC State men’s basketball takes down Notre Dame

Technician — MBB Bracketology: NC State vying for first tournament appearance in five years

Technician — WBB Bracketology: Wolfpack poised for top-five seeding in NCAA tournament

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