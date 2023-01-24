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Video: NC State coach Kevin Keatts to miss ND coach Mike Brey

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts bid farewell to Notre Dame coach Mike Brey on Tuesday.

The Wolfpack tied a school record with just two turnovers in defeating the Fighting Irish 85-82 at PNC Arena. Brey, who is retiring at the end of this season, made his last trip to NC State. The two teams don't have a second game, so unless they played each other in the ACC Tournament, this would be it.

Click below to watch Keatts' press conference:

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