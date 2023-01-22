The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.
Headlines
The Wolfpack Central — Terquavion Smith says he is fine, 'day-to-day'
The Wolfpack Central — Foul troubles too difficult for NC State to overcome
The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts concerned about Terquavion Smith
The Wolfpack Central — NC State’s Terquavion Smith stretchered off court
The Wolfpack Central — Box score: North Carolina 80, NC State 69
The Wolfpack Central — Video: UNC coach Hubert Davis game-planned to not shoot 3-pointers
The Wolfpack Central — Football recruits flood Triangle
Tar Heel Illustrated — AJ: Steadily, Surely, The Tar Heels Are Getting Better
Tar Heel Illustrated — 5 Takeaways From Carolina's 80-69 Win Over NC State
Tar Heel Illustrated — Bacot Has Historic Night Setting Two UNC Career Records
Tar Heel Illustrated — Tidbits: Heels Beat Wolfpack
Tar Heel Illustrated — THI TV: 3 Things From UNC's Win Over NC State
Tar Heel Illustrated — Locker Room Report: Carolina Beats NC State
Tar Heel Illustrated — NC State vs. North Carolina Photo Gallery
Raleigh News & Observer —Terquavion Smith’s injury offers frightening perspective in UNC-NC State rivalry game
Raleigh News & Observer —‘I’m there to support him’: NC State coach, players react to Terquavion Smith’s injury
Raleigh News & Observer —Armando Bacot sets UNC basketball records, Tar Heels hold off NC State in 80-69 ACC win
Raleigh News & Observer —Everything changed for NC State when Terquavion Smith went down, maybe not just Saturday
Raleigh News & Observer —NC State basketball’s Terquavion Smith suffers no major injuries from fall in UNC game
Raleigh News & Observer —Photos: UNC vs NC State in college basketball action
Fayetteville Observer — NC State basketball’s Terquavion Smith injury leaves Kevin Keatts ‘very emotional’
Fayetteville Observer — UNC's Tyler Hansbrough congratulates Armando Bacot
Fayetteville Observer — Armando Bacot powers UNC basketball past NC State in rivalry win
GoPack.com — Pack Falls to Tar Heels
GoPack.com — Pack Rifle Falls to No. 13 Memphis in Withrow Open
GoPack.com — Wolfpack Clips George Washington & Pitt With 196.650
GoPack.com — NC State wraps up second day of Hokie Invitational
Technician — Men sweep, women split in ACC swim & dive showdown against UVA, UNC
Technician — NC State women’s tennis downs South Carolina 6-1 in season-opener
Technician — Negrete leads NC State gymnastics to first wins of 2023 season in tri-meet
Technician — Pack men’s basketball struggles with fouls, loses Smith in loss to UNC
Technician — No. 12 NC State rifle shot down by No. 13 Memphis at Withrow Open
Technician — NC State track and field secures two first place finishes at Hokie Invitational
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