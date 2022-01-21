 The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 21

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Virginia

The Wolfpack Central — NC State has comeback for ages

The Wolfpack Central — Scouting video: Junior WR Chris Culliver had monster season

The Wolfpack Central — Scouting video: Jonathan Paylor an all-around force

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Junior DE Semaj Turner could see recruitment take off

Raleigh News & Observer —Diamond Johnson was the spark NC State needed for its comeback win over Louisville

Raleigh News & Observer —NC State goes on late run to come from behind and beat Louisville in top-4 matchup

Raleigh News & Observer —Photos from NC State’s victory over Louisville

Raleigh News & Observer —N.C. State guard Kai Crutchfield on Wolfpack’s win over No. 3 Louisville

Raleigh News & Observer —‘You can draw from this,’ Wes Moore says after NC State’s come-from-behind win over Louisville

Fayetteville Observer — Star on the rise: how Dereon Seabron broke out for NC State basketball

Fayetteville Observer — Diamond Johnson adds another dimension to NC State women’s basketball

GoPack.com — #4 NC State Defeats #3 Louisville in Thrilling Fashion

GoPack.com — Virginia Tech Wrestling Forfeits Friday Night Dual

GoPack.com — Men's Tennis Defeats Princeton and Campbell in Season-Opening Matches

GoPack.com — Pack to Host Towson in Home Opener

Technician — Never in doubt: Pack women’s basketball erases 16-point deficit, upsets No. 3 Louisville

Technician — Pack’s men’s tennis squad cruises past Princeton, Campbell to open spring season

Technician — Virginia Tech forfeits NC State wrestling matchup, Pack faces Campbell Sunday

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