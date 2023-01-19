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Wolfpack newsstand — Jan. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Thursday.

Headlines

The Wolfpack Central — Junior QB Luke Moga gets offered by NC State

The Wolfpack Central — Sophomore QB Bryce Baker is excited about NC State offer

The Wolfpack Central — NC State offers Wolfpack legacy recruit in 2024

The Wolfpack Central — Junior 4-star Fletcher Westphal aims to look into NC State

The Wolfpack Central — Transfer portal: ACC report

Raleigh News & Observer —NC State, Duke football will each host Notre Dame in a 2023 regular season game

Raleigh News & Observer —NC State’s Smith on game against UNC: ‘I just take that more personal’

GoPack.com — NC State Returns Home for Thursday Night Game Versus Miami

GoPack.com — NC State host Harvard in top-20 showdown

GoPack.com — Indoor track team returns to Blacksburg for Hokie Invitational

Technician — Ernest Ross: Making the most of opportunities afforded to him

Technician — NC State Athletics’ week in review: Jan. 8 - Jan. 15

Technician — NC State men’s basketball eying first win in Chapel Hill since 2018

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