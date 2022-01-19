 The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Wednesday.
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Wolfpack newsstand — Jan. 19

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets of NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NCSU becomes first Power Five team to offer TE Ben Marshall

The Wolfpack Central — Scouting Virginia Tech

The Wolfpack Central — Scouting videos: Top 150 wing Comeh Emuobor

The Wolfpack Central — NC State offers tight end CJ Jacobsen from Idaho

Fayetteville Observer — How to watch NC State women's basketball against Louisville

GoPack.com — Wolfpack Football to Hold Open Tryouts

GoPack.com — Pack Back in PNC Arena to Host Virginia Tech

Technician — No. 4 Pack women’s basketball to host soaring No. 3 Louisville Cardinals

Technician — COMMENTARY: MLB Pack Pro Rodón faces career crossroads during lockout, free agency

Technician — COMMENTARY: ESPN jumps the gun with Way-Too-Early CFB rankings

Technician — By the numbers: Lackluster assist numbers, defensive stats defining Pack men’s basketball

Technician — TechSports’ 2022 Pack Athletics predictions

Technician — NFL Pack Pros: Germaine Pratt comes up clutch in Super Wild Card Weekend

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