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Wolfpack newsstand — Feb. 4

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — Scouting Georgia Tech

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — NC State 2026 baseball commit Jacob Smith showing promise at QB

Greensboro News-Record — NC State to test win streak vs. fading Georgia Tech

GoPack.com — Pack Welcomes Georgia Tech to PNC Arena Saturday Afternoon

GoPack.com — Pack Wrestling Dominates Virginia With 34-4 Victory in Charlottesville

GoPack.com — Pack Primed for Tri-Meet Against Western Michigan & North Carolina

GoPack.com — #10 Women’s Tennis Continues Home Stretch with #15 Oklahoma and #22 Tennessee

GoPack.com — Pack Rifle Concludes Regular Season Schedule Sunday at VMI

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