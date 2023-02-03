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Wolfpack newsstand — Feb. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Sophomore DE Bryce Davis glad to receive NC State offer

The Wolfpack Central — Zacch Wiggins putting together strong sophomore season

The Wolfpack Central — Q&A: What NC State coach Dave Doeren had to say on Signing Day

The Wolfpack Central — Hot-shooting NC State crushes Florida State

GoPack.com — Wolfpack Picked to Finish Third in Atlantic Division in ACC Baseball’s Preseason Coaches Poll

GoPack.com — Tuohy Named ACC Scholar-Athlete of the Year

GoPack.com — #15 NC State Falls at Georgia Tech

GoPack.com — No. 8 NC State Travels to Charlottesville for ACC Matchup at Virginia

Technician — NC State women’s basketball suffers setback against Georgia Tech

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