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Wolfpack newsstand — Feb. 25

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Sunday.

Headlines

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The Wolfpack Central — NC State aggressive in putting away Boston College early

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Kevin Keatts knew team was locked in

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer —Photos: N.C. State defeats Boston College 81-70

Charlotte Observer — As NC State basketball lives on the bubble, Wolfpack tries to ‘focus on the next one’

Charlotte Observer — NC State basketball handles Boston College. 3 takeaways from the Wolfpack’s home win

Fayetteville Observer — NCHSAA boys basketball brackets released: Which teams are in?

GoPack.com — Pack Men Win Third Straight Conference Title, Women Finish Third at ACCs

GoPack.com — Pack Breezes Past Eagles with Wire-to-Wire Victory

GoPack.com — Softball Extends Winning Streak, Remains Unbeaten at Home with Pair of Saturday Wins

GoPack.com — Wrestling Claims 2024 ACC Regular Season Crown

GoPack.com — Pack Wraps Up Regular-Season Road Slate at Duke Sunday

Technician — Pack softball extends win streak to 10 with wins over Albany and Cleveland State

Technician — NC State men’s basketball honors 1974 National Championship team properly with 81-70 win over Boston College

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