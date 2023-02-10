The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.
Headlines
Twitter posts of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIGnigJl2ZSByZWNlaXZlZCBteSAx
OHRoIG9mZmVyIGZyb20gTkMgU3RhdGUhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Xb2xmcGFjaz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dvbGZwYWNrPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1N0YXRlQ29hY2hEP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGF0ZUNv
YWNoRDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9v
dGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4g
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEhvbHRlcjA2MjM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoSG9sdGVyMDYyMzwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHNGcmllZG1hbj9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzRnJpZWRtYW48L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbFZhcHJlcHM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QFdpbGxWYXByZXBzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vNVVVbEhkaWRTbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzVVVWxIZGlkU208L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsg4bSY4bSHyo/htJvhtI/JtCDKn+G0h+G0ocmqc+KRoSAo
QHBleXRvbmxldzIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcGV5
dG9ubGV3Mi9zdGF0dXMvMTYyMzgzNzgzMzI5MDAzMTEwOT9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQUdU
Rz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0FHVEc8L2E+
IEkgYW0gYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZyb20gTm9ydGgg
Q2Fyb2xpbmEgc3RhdGUgdW5pdmVyc2l0eSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoVG9ueUdpYnNvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AY29hY2hUb255R2lic29uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj
a0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pD
X1BVTklTSEVSX0dBP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKQ19QVU5JU0hF
Ul9HQTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS90YW5uZXJf
Z2xpc3Nvbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGFubmVyX2dsaXNzb248
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHJhdGhlcjk1P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQcmF0aGVyOTU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9UcFU5MWc0VVFyIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVHBVOTFn
NFVRcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCLkkuUi5ELk0uQS5OIOKAnFF1YSBCaXJk
c29uZ+KAnfCfq6EgKEBRdWFfY2hvc2VuMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9RdWFfY2hvc2VuMS9zdGF0dXMvMTYyMzgzNjk5NTAyMDU1
MDE0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAxMCwgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ib25vcmVkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgZnJvbSBOb3J0aCBD
YXJvbGluYSBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5ISEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSmVzdWl0VGlnZXJzX0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBKZXN1aXRUaWdlcnNfRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vQ29hY2hUb255R2lic29uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBDb2FjaFRvbnlHaWJzb248L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQW5kcmV3X0l2aW5zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBBbmRy
ZXdfSXZpbnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hh
ZFNpbW1vbnNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDaGFkU2ltbW9uc188
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUldyaWdodFJpdmFs
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUldyaWdodFJpdmFsczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL09qY1ZwVU5kVEkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9PamNWcFVOZFRJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERyZXcgV29vZGE0IChARHJl
d1dvb2RheikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmV3V29v
ZGF6L3N0YXR1cy8xNjIzNzY5ODc4MzcxOTYyODgyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYSBvZmZlciBmcm9tIE5DIFN0YXRl
ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pva2VycGhpbGxpcHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGpva2VycGhpbGxpcHM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU3RhdGVDb2FjaEQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFN0YXRlQ29hY2hEPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veWY5
OU85bGN1bSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3lmOTlPOWxjdW08L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQ2VkcmljayBCYWlsZXkgKEBDZWRyaWNrYmFpbGV5MTEpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Vkcmlja2JhaWxleTExL3N0YXR1
cy8xNjIzODExNDc1Mjg5NjUzMjQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl
YnJ1YXJ5IDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbSBleHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byBoYXZlIGVhcm5lZCBhbiBv
ZmZlciBmcm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkhIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2gySj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2gySjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TdGF0ZUNvYWNoRD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU3Rh
dGVDb2FjaEQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFj
a0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQYWNrRm9vdGJhbGw8
L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9iaWdt
YW5sZWFkP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jYmln
bWFubGVhZDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnLzFwYWNrMWdvYWw/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPiMxcGFjazFnb2FsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vajQ2
VmJ1aFkwdSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2o0NlZidWhZMHU8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgREcgKEBkYXJpdXNncmF5eV8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vZGFyaXVzZ3JheXlfL3N0YXR1cy8xNjIzODE4OTQwMDY4NTM2
MzIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDksIDIwMjM8L2E+
PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0
Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+
PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0IGhhZCBhIHJlYWwgZ29vZCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoR29lYmJlbD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hHb2ViYmVsPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxsPC9hPiBPZmZlcmVkIPCflKXwn5Sl8J+U
peKdl++4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVjcnVpdEdl
b3JnaWE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlY3J1aXRHZW9yZ2lhPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veUxLWlhQbFB0YiI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL3lMS1pYUGxQdGI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRHVrZSBXYXRzb24g
KEBEdWtlMl9zbW9vdGgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
RHVrZTJfc21vb3RoL3N0YXR1cy8xNjIzODE2NjI2NDU2ODg3Mjk5P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BR1RHIOKcniDinJ48YnI+PGJyPlRoYW5rIHlvdSB0byBteSB0ZWFt
bWF0ZXMsIGNvYWNoZXMgYW5kIGZhbWlseSBmb3IgaGVscGluZyBtZSBlYXJu
IGFuIG9mZmVyIHRvIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkh
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUb255R2lic29u
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaFRvbnlHaWJzb248L2E+IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9pdnRoSkxDU3NRIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vaXZ0aEpMQ1NzUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKdXN0aW4g4oCcSkxv4oCd
IExvZ2FuIChASnVzdGluTG9nYW5uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL0p1c3RpbkxvZ2Fubi9zdGF0dXMvMTYyMzgwMTYwMTY1NDc1OTQy
ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA5LCAyMDIzPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIGhvbm9yZWQgdG8gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBhbiBvZmZlciBm
cm9tIE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vY29hY2h3aWxlcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29h
Y2h3aWxlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNr
Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwv
YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbmRyZXdfSXZpbnM/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEFuZHJld19JdmluczwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU2ltbW9uc18/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENoYWRTaW1tb25zXzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SV3JpZ2h0Uml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBSV3JpZ2h0Uml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
c25Vc1FGQUk5biI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3NuVXNRRkFJOW48L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgUGV0ZXIgUGVzYW5za3kgM+KtkO+4jyAoQFBldGVyUGVzYW5z
a3kpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGV0ZXJQZXNhbnNr
eS9zdGF0dXMvMTYyMzQzMDY5MTE5ODIzNDYyND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5GZWJydWFyeSA4LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeHRyZW1lbHkgYmxlc3NlZCB0byByZWNlaXZlIGFuIG9mZmVyIGZy
b20gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFRvbnlHaWJzb24/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoVG9ueUdpYnNvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNrRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+QFBhY2tGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9TcGFsZGluZ0ZCP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTcGFs
ZGluZ0ZCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFs
cz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUml2YWxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vNmtiMlRrWHQxZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzZrYjJU
a1h0MWU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS2V5c2hhd24gRmxvd2VycyAoQEtleXMx
a18pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2V5czFrXy9zdGF0
dXMvMTYyMzc3NTI3NzM3MjM5NTUyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G
ZWJydWFyeSA5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBoYWQgb2ZmZXJlZCBoaW0gdGhpcyB3ZWVrOiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28veHVvN2hnWmIxWCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3h1
bzdoZ1piMVg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGhlV29sZnBhY2tDZW50cmFsIChA
TkNTdGF0ZVJpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9O
Q1N0YXRlUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNjI0MDU4Mjc3Nzc5NzAxNzY3P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDEwLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Video of the day
ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!
Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE