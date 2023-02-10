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Wolfpack newsstand — Feb. 10

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Paul McNeil Jr. glad to back home, eyeing NC State official visit

The Wolfpack Central — Preferred walk-ons have chance to bolster NC State

The Wolfpack Central — Former NC State star T.J. Warren traded back to Suns

Tiger Illustrated — Riley hire excites 4-star Clemson receiver target

Rivals.com — Recruiting Roundup: Latest with Rakease Passmore and a FutureCast

GoPack.com — NC State Back in Win Column with Road Decision at Wake Forest

GoPack.com — Gymnastics Geared for EAGL Quad Meet

GoPack.com — No. 6 NC State welcomes No. 17 Pitt on Senior Night

GoPack.com — NC State to face No. 4 Michigan in non-conference showdown

GoPack.com — #Packmentality Pop-Ins Podcast: Ep. 104 - Catching up with head coach Pat Popolizio and freshman Jackson Arrington

Technician — Wolfpack women’s basketball beats Wake Forest on the road in low-scoring contest

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