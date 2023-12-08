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Wolfpack newsstand — Dec. 8

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

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The Wolfpack Central — Juco DB Isaiah Cosby focusing on three schools

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 13 in the NFL

The Wolfpack Central — Law of the Wolf: NC State hoops bounces back; football changes

The Wolfpack Central — NC State DB Cecil Powell to be graduate transfer

Raleigh News & Observer —PNC Arena renovation plans take early pivot thanks to construction-price sticker shock

Raleigh News & Observer —North Carolina AG joins lawsuit seeking to strike down NCAA transfer rule

Charlotte Observer — High School football gameday: Guide to this weekend’s NCHSAA state championship games

GoPack.com — #3 Pack Wraps Up Home Non-Conference Slate Sunday Against Liberty

GoPack.com — #PackPro Trea Turner Named USA Baseball’s 2023 Richard W. “Dick” Case Award Winner

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