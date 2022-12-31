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Wolfpack newsstand — Dec. 31

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State's offensive struggles too difficult to overcome

The Wolfpack Central — Clemson's strong late push puts away NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State coach Dave Doeren welcoming change

The Wolfpack Central — Video: NC State's Ben Finley, offense couldn't get it going

The Wolfpack Central — Video: NC State's Isaiah Moore closes out college career

The Wolfpack Central — Final: Maryland 16, NC State 12

Raleigh News & Observer —In Duke’s Mayo Bowl, N.C. State offense can’t make chicken salad out of you-know-what

Raleigh News & Observer —‘I’m going to miss them.’ Wolfpack coach Dave Doeren losing special group of players

Raleigh News & Observer —NC State football falls to Maryland in field goal-filled Duke’s Mayo Bowl in Charlotte

Raleigh News & Observer —NC State broadcaster Gary Hahn suspended indefinitely for ‘illegal aliens’ reference

Raleigh News & Observer —Prolific Academy of California outlasts Raleigh’s Word of God for tournament title

Greensboro News-Record — Maryland knocks off No. 23 NC State, 16-12, in Duke’s Mayo Bowl

Fayetteville Observer — NC State radio voice Gary Hahn suspended after 'illegal aliens' comment

Fayetteville Observer — NC State's Dave Doeren explains why MJ Morris did not play in Mayo Bowl

Fayetteville Observer — NC State football report card in Mayo Bowl: Who got a D as Wolfpack struggled?

Fayetteville Observer — NC State football ends season with Duke's Mayo Bowl loss to Maryland

GoPack.com — Maryland edges NC State 16-12 in Duke's Mayo Bowl

Technician — NC State men’s basketball struggles in loss to Clemson

Technician — Pack football runs out of magic, falls to Maryland in Duke’s Mayo Bowl

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