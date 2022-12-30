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Video: NC State's Ben Finley, offense couldn't get it going

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

CHARLOTTE — NC State redshirt freshman quarterback Ben Finley couldn't muster much offensively Friday.

Finley got his third start, but the Wolfpack failed to score a touchdown in a 16-12 loss in the Duke's Mayo Bowl. Finley went 22-of-48 passing for 269 yards and two interceptions in the defeat.

Click below to watch Finley's interview:

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