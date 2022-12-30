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Video: NC State's Isaiah Moore closes out college career

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

CHARLOTTE — NC State senior middle linebacker Isaiah Moore laid it on the line one last time Friday.

Moore and the Wolfpack fell 16-12 to Maryland in the Duke’s Mayo Bowl. Moore tied for team-high honors with 11 tackles and 1.5 tackle for loss in the loss.

Moore described the emotion of having his college career end and what is coming up in the future.

Click below to watch Moore's interview:

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