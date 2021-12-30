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Wolfpack newsstand — Dec. 30

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

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Headlines

The Wolfpack Central — NC State's Terrell Dawkins, Khalid Martin enter transfer portal

The Wolfpack Central — Championship Thursday — John Wall Holiday Invitational preview

The Wolfpack Central — Miami's veterans prove difference against NC State

The Wolfpack Central — Video: NC State's Kevin Keatts, Terquavion Smith after Miami loss

The Wolfpack Central — Miami rallies for 91-83 home win over NC State

The Wolfpack Central — NC State announces its season is over

Raleigh News & Observer —Huge fight shuts down John Wall Invitational in Raleigh

Raleigh News & Observer —Holiday Bowl timeline: Details of days, hours before NC State, UCLA game was canceled

Raleigh News & Observer —Photos: NC State drops fourth straight in loss at Miami

Raleigh News & Observer —N.C. State drops fourth straight game. Miami surges past Wolfpack late for 91-83 win

Raleigh News & Observer —Photos: NC State fans welcome team returning from Holiday Bowl

Los Angeles Times — Significant number of positive COVID tests forced UCLA to withdraw from Holiday Bowl

The San Diego Union-Tribune — Holiday Bowl officially canceled; refunds for tickets announced

Fayetteville Observer — It's 'nowhere but up' for this in-state UNC and Duke basketball target

Fayetteville Observer — Holiday Bowl officially canceled. NC State awarded trophy, will claim 10th win

GoPack.com — Late Run Pushes Canes Past Pack

GoPack.com — #5 NC State Returns to Action with Thursday Road Trip to Clemson

Technician — @PackWrestle Sending Eight to Southern Scuffle

Technician — Pack men’s basketball dissipates in the clutch, falls 91-83 at Miami

Technician — Fans welcome Pack football home after shock ending to season

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