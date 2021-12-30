Wolfpack newsstand — Dec. 30

Click here for the various news items for NC State Wolfpack athletics on Thursday.
Headlines
Tweets of the day
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JJiMzOTtkIGVuY291cmFnZSB5b3UgdG8gbGlzdGVuIHRvIG91ciBw
b2RjYXN0IHRvZGF5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jy
dWNlRmVsZG1hbkNGQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQnJ1Y2VGZWxk
bWFuQ0ZCPC9hPiB3YXMgaW4gVUNMQSYjMzk7cyBwcm9kdWN0aW9uIG1lZXRp
bmdzIHRoZSBkYXkgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lIGFuZCBkZXNjcmliZXMgd2hh
dCBhY3R1YWxseSBoYXBwZW5lZC48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vV0lK
MFJKUEUyayI+aHR0cHM6Ly90LmNvL1dJSjBSSlBFMms8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9RVFFRQTdPT0h5Ij5odHRwczovL3QuY28vUVRRUUE3
T09IeTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBTdGV3YXJ0IE1hbmRlbCAoQHNsbWFuZGVs
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NsbWFuZGVsL3N0YXR1
cy8xNDc2MzQ2NDc1NzQ3NTY5NjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRl
Y2VtYmVyIDMwLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Bh
Y2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFja0Zvb3RiYWxs
PC9hPiBhbm5vdW5jZXMgaXRzIHNlYXNvbiBpcyBvdmVyLjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9EbnZzQVVQTHQzIj5odHRwczovL3QuY28vRG52c0FVUEx0
MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE0NzYyMjc5NTU2ODQ3ODYxNzg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMjksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EYXZlIERvZXJlbiBhZGRyZXNzZXMgdGhlIGNyb3dkIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9uczlPbllJVTZBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbnM5
T25ZSVU2QTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUZWNobmljaWFuIFNwb3J0cyAoQFRl
Y2hTcG9ydHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGVjaFNw
b3J0cy9zdGF0dXMvMTQ3NjMzNDA1NzczNDc0NjExMj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGF0IGEgc2Vhc29uIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL1BhY2tGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUGFj
a0Zvb3RiYWxsPC9hPiBRQiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0RldmluTGVhcnkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXZpbkxlYXJ5
MTwvYT4uIEhlcmUmIzM5O3MgbXkgc2Vhc29uIHJlY2FwIGludGVydmlldyB3
ZSBkaWQgYmVmb3JlIHRoZSBib3dsIHRyaXAuIEl0IGFpcmVkIG9uIHRoZSBE
YXZlIERvZXJlbiByYWRpbyBzaG93IGFuZCB3YXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIHBv
c3Qgb24gZ2FtZSBkYXkuLi4udW50aWwgdGhlIGdhbWUgd2FzIGNhbmNlbGxl
ZC4gU3RpbGwgcmVsZXZhbnQgcmVmbGVjdGlvbnMgYnkgTGVhcnkuIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82NVF5UkFuQkFYIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v
NjVReVJBbkJBWDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKZWZmIEdyYXZsZXkgKEBKR3Jh
dmxleVNQT1JUUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KR3Jh
dmxleVNQT1JUUy9zdGF0dXMvMTQ3NjU5Mjc5ODc5MTAwMDA3Mz9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAzMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GaW5hbCBzdGF0czogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0ppZHNk
SjZNZlIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KaWRzZEo2TWZSPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IFRoZVdvbGZwYWNrQ2VudHJhbCAoQE5DU3RhdGVSaXZhbHMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNTdGF0ZVJpdmFscy9zdGF0dXMv
MTQ3NjQwMzc4MjYwMjkxOTkzOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNl
bWJlciAzMCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QbHVzL21pbnVzIGZvciB0aGUgbmlnaHQ6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9tWnowN0szSDlSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbVp6MDdLM0g5
UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRl
Uml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVS
aXZhbHMvc3RhdHVzLzE0NzY0MDQzMzIxNDQ4NzM0NzU/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4x4oOjMOKDozDig6Mw4oOjPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9KZXJpY29sZUhlbGxlbXM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEpl
cmljb2xlSGVsbGVtczwvYT4gaXMgdGhlIDU1dGggbWVtYmVyIG9mIHRoZSAx
LDAwMCBwb2ludCBjbHViIGF0IE5DIFN0YXRlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9vY0U4WkhUVldXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vb2NFOFpIVFZXVzwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBOQyBTdGF0ZSBNZW4mIzM5O3MgQmJhbGwgKEBQYWNr
TWVuc0JiYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2tN
ZW5zQmJhbGwvc3RhdHVzLzE0NzYzOTY0OTYyNzQ2OTAwNTE/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3BhdF9wb3BvbGl6
aW8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHBhdF9wb3BvbGl6aW88L2E+IGlz
IHRoZSBNYW4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGFja1dy
ZXN0bGU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBhY2tXcmVzdGxlPC9hPiBB
cHByZWNpYXRlIGhpcyB0aW1lICZhbXA7IGluc2lnaHQuIFRoYW5rIHlvdSBm
b3Igd2F0Y2hpbmcsIGxpc3RlbmluZyAmYW1wOyBzaGFyaW5nICZhbXA7IHRv
IG15IGFtYXppbmcgZ3Vlc3RzIGluIDIwMjEhISBBbmQgdGhhbmtzIHRvIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVVNBV3Jlc3RsaW5nP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBVU0FXcmVzdGxpbmc8L2E+IGZvciBob3N0aW5n
IE1hdGNoYXQhIEkgbG92ZSB3aGF0IEkgZG8gJmFtcDsgYXBwcmVjaWF0ZSB0
aGUgcGxhdGZvcm0gYW5kIG9wcG9ydHVuaXR5ISBIYXBweSBOZXcgWWVhciEg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0cwZVFOd2Z0ZEQiPmh0dHBzOi8vdC5j
by9HMGVRTndmdGREPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIE1pcmlraXRhbmkg
KEBETWlyaWtpdGFuaSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9E
TWlyaWtpdGFuaS9zdGF0dXMvMTQ3NjIwMjIxODM0NDkyMzE0Nj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciAyOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVv
dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0
ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K
PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OQyBTdGF0ZSBjZW50ZXIgc2lnbmVlIFNoYXduIFBoaWxsaXBzIGhh
ZCBlaWdodCBwb2ludHMgYW5kIHNldmVuIHJlYm91bmRzIGluIGEgRHJlYW0g
Q2l0eSBDaHJpc3RpYW4gd2luOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9xRU5q
RDdReFFlIj5odHRwczovL3QuY28vcUVOakQ3UXhRZTwvYT48L3A+Jm1kYXNo
OyBUaGVXb2xmcGFja0NlbnRyYWwgKEBOQ1N0YXRlUml2YWxzKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05DU3RhdGVSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE0
NzYzNzE5NjkxMTMzMDA5OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1i
ZXIgMzAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbiB1cGRhdGUgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0pvaG5XYWxsSG9saWRheT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASm9o
bldhbGxIb2xpZGF5PC9hPiBJbnZpdGF0aW9uYWwgZm9sbG93aW5nIFdlZG5l
c2RheSBuaWdodCYjMzk7cyBpbmNpZGVudChzKS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL3dkdFlOeW1tSm8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS93ZHRZTnltbUpv
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyeWFuIEhhbmtzIChAQkNIYW5rcykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CQ0hhbmtzL3N0YXR1cy8xNDc2NDE5
Nzc1NzYwODQ2ODUxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkRlY2VtYmVyIDMw
LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=