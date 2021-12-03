 Various news items and Tweets from Friday morning for NC State Wolfpack athletics.
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Wolfpack newsstand — Dec. 3

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

Various news items and Tweets from Friday morning.

Headlines

The Wolfpack Central — Coach: Junior tackle Sullivan Absher is special talent

The Wolfpack Central — NC State prioritizing sophomore Jarin Stevenson

The Wolfpack Central — NC State football commitments in action — Week 14

The Wolfpack Central — The Run Down

Raleigh News & Observer — Rolesville is back in the state semifinals behind the leadership of Brown, Rogers

Charlotte Observer — Four Charlotte-area high school football teams try to punch ticket to state finals Friday

Fayetteville Observer — No. 2 NC State women relish payback win at No. 6 Indiana

GoPack.com — #6 @PackWrestle Wins All 10 Bouts in Victory

GoPack.com — #2 Wolfpack Takes Care of Business in Rematch with #6 Indiana

Technician — Pack women’s basketball overcomes sloppy first half, downs No. 6 Indiana on the road

Tweets of the day

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