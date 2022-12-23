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Wolfpack newsstand — Dec. 23

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Friday.

Headlines

The Wolfpack Central — Big 17-0 run lifts NC State past Louisville

The Wolfpack Central — Kevin Keatts impressed with second-half energy, ball movement

The Wolfpack Central — Pack Pros: Week 15 in the NFL

The Wolfpack Central — Defensive end transfer Noah Potter picks NC State

Raleigh News & Observer —After flirting with disaster, a sorely needed win for NC State — and the ACC

Raleigh News & Observer —NC State gets first ACC win as Wolfpack spurts past Louisville in second half

Raleigh News & Observer —Big brother hoping to see NC State’s Ben Finley ‘let it fly’ in Duke’s Mayo Bowl

Raleigh News & Observer —Photos from NC State basketball's victory over Louisville

GoPack.com — Pack Pulls Away to Defeat Louisville, 76-64

Technician — Burns, big second-half run power NC State men’s basketball to first ACC win over Louisville

New York Post — Newest Yankee already knows what stakes are

New York Post — Why Yankees, new ace believe this was perfect move

New York Post — New Yankees star's wife beams by his side at Bronx introduction

Twitter posts of the day

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