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Kevin Keatts impressed with second-half energy, ball movement

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State got its first ACC win with a 76-64 victory over visiting Louisville on Thursday.

NCSU coach Kevin Keatts was impressed with the ball movement and the second-half energy, which helped spark a 17-0 run to open up the game.

The Wolfpack got strong games from redshirt juniors D.J. Burns, a center, and wing Casey Morsell.

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