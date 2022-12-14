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Wolfpack newsstand — Dec. 14

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Wednesday.

Headlines

The Wolfpack Central — NC State plays complete game against Furman

The Wolfpack Central — NC State's Kevin Keatts breaks down Furman win, Isaiah Miranda

The Wolfpack Central — Box score: NC State 92, Furman 73

The Wolfpack Central — Treymane Parker's journey to NC State fitting conclusion

The Wolfpack Central — Scouting Furman

The Wolfpack Central — NC State's transfer hot board

Raleigh News & Observer —Photos from N.C. State men's basketball win over Furman

Raleigh News & Observer —NC State basketball flexes its depth in a 92-73 nonconference victory against Furman

Charlotte Observer — HS Notes: Hough football coach Jenkins steps down; Providence Day’s Davis gets statewide honor

GoPack.com — Pack Rolls Past Furman, 92-73

GoPack.com — Robin Catry hopes to use successful fall to carry over to spring season

Technician — NC State men’s basketball capitalizes on Furman turnovers in home win

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