News More News
{{ timeAgo('2022-12-13 20:25:31 -0600') }} basketball Edit

NC State's Kevin Keatts breaks down Furman win, Isaiah Miranda

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

NC State coach Kevin Keatts challenged his team about being tougher Tuesday.

The toughness factor might be more about being mentally tougher than physical. The team responded with a thorough 92-73 non-conference win over Furman.

Keatts also talked about adding freshman post player Isaiah Miranda to the roster at the mid-year point. Miranda was ranked No. 30 overall in the country by Rivais.com.

Click below to watch the videos:

Follow on Twitter:

@NCStateRivals or @JaceyZembal

Subscribe for free on YouTube:

For Jacey Zembal or The Wolfpack Central

Like on Facebook:

www.facebook.com/TheWolfpackCentral

Follow on Instagram:

www.instagram.com/thewolfpackcentral

ATTENTION SUBSCRIBERS: Our NETWORK-WIDE, all-access pass allows you to read every premium message board in the Rivals.com network as part of a bundled add-on to your subscription!

Subscribers can add the All-Access Pass or a 3-Site Bundle in your account profile, under the Subscriptions tab: HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}