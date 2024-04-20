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Wolfpack newsstand — April 20

Jacey Zembal • TheWolfpackCentral
Writer
@NCStateRivals

The various news and Tweets on NC State Wolfpack athletics on Saturday.

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The Wolfpack Central — Podcast — Breakdown of portal action on Tobacco Road

The Wolfpack Central — The Run Down

The Wolfpack Central — Former UNC, Georgetown forward Dontrez Styles picks NC State

Charlotte Observer — Wolfpack stages another come-from-behind baseball win over rival North Carolina

Charlotte Observer — Dontrez Styles rode transfer portal from UNC to Georgetown. Now he’s off to NC State

Technician — No. 11 Pack men’s tennis suffers shocking 4-0 upset loss to No. 17 FSU at ACCs

Technician — ‘Championship Season’: No. 11 Pack men’s tennis gears up for ACC title run

GoPack.com — Late Rally Helps #Pack9 Secure Series Victory Over No. 11 North Carolina

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